انطلاق الدورة التكوينية الثانية في مجال الكشف عن الأخبار المغلوطة

انطلقت الدورة التكوينية الثانية في مجال الكشف عن الأخبار المغلوطة ” fake news” بالتعاون مع خبراء شركة GOOGL.

ويشارك خلال هذه الدورة، فوج من الصحافيين حضوريا، وآخرين عن بعد بتقنية التحاضر المرئي، من عدة ولايات عبر ربوع الوطن.

للإشارة، كان قد أشرف، الأسبوع الماضي كل من وزير البريد، ابراهيم بومزار، ووزير الاتصال عمار بلحيمر، على انطلاق الدورة التكوينية.

ويعمل خلال الدورة فريق الخبراء Google على تزويد الصحافيين بأحدث التقنيات الخاصة بالتحري عن الأخبار والمعلومات، وكيفيات التحقق من صدقها.