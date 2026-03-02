انطلاق الدورة التكوينية الثانية للصحفيين حول تعزيز الديمقراطية الدستورية

أشرف، اليوم الاثنين كريم خلفان، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، رفقة وزير الاتصال زهير بوعمامة، على افتتاح الدورة التكوينية. الثانية لفائدة الصحافة، بمقر وزارة الاتصال، والمنظمة بالشراكة بين الهيئتين تحت عنوان: “تعميق الديمقراطية الدستورية وأخلقة الفعل الانتخابي وعلاقتهما بوسائل الإعلام”.

وتندرج هذه الدورة في سياق استكمال مخرجات الدورة التكوينية الأولى التي نظمتها السلطة المستقلة. بتاريخ 6 نوفمبر 2025، ضمن مساعيها الرامية إلى تعزيز قدرات الصحفيين وتمكينهم من أداء دورهم كمرافقين ومراقبين لمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستفتائية، بما يرسخ مبادئ الشفافية. والمهنية ويسهم في تعميق الممارسة الديمقراطية.

وشارك في هذه الدورة أكثر من 40 صحفياً يمثلون مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة. من قنوات تلفزيونية وإذاعية، إضافة إلى الصحافة المكتوبة والإلكترونية، في تأكيد على أهمية التكوين المتخصص في مواكبة الاستحقاقات الوطنية.

وتضمن البرنامج العلمي سلسلة محاضرات تناولت محاور أساسية مرتبطة بالعمل الصحفي خلال الفترات الانتخابية.حيث قدّمت كل من البروفيسور بوسجرة ليليا والبروفيسور بودربالة عبد القادر مداخلة بعنوان: “الصحافة في خدمة الفعل الانتخابي: تحديات موازنة القانون وضوابط المهنة وأخلاقياتها”.فيما ألقى البروفيسور هدير محمد محاضرة حول إشكالية التوفيق بين متطلبات المهنة وأخلاقياتها في اللحظة الانتخابية.

كما فُتح المجال لتنظيم ورشتين تطبيقيتين أشرف عليهما الأساتذة الدكاترة بن ناصف مولود وصام إلياس إلى جانب المحاضرين، حيث تم التطرق إلى حالات ميدانية وأساليب التغطية المهنية للانتخابات، مع التركيز على احترام الإطار القانوني وأخلاقيات الممارسة الإعلامية.

وفي ختام اليوم التكويني، جرى تسليم شهادات مشاركة للصحفيين تقديراً لحضورهم وانخراطهم في هذا المسعى التأهيلي، إلى جانب تكريم الأساتذة المؤطرين بشهادات شكر وعرفان نظير مساهمتهم في إنجاح هذه الفعالية وتعزيز محتواها المعرفي، بما يدعم دور الإعلام كشريك أساسي في ترسيخ الممارسة الديمقراطية وأخلقة العمل الانتخابي.