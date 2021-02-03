انطلاق الدورة التكوينية حول الذكاء الإصطناعي في قاعات التحرير

الوطني
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انطلاق الدورة التكوينية حول الذكاء الإصطناعي في قاعات التحرير
بقلم أسماء.ع

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق الدورة التكوينية حول الذكاء الاصطناعي في قاعات التحرير.

وتنظم هذه الدورة التكوينية، بدعم من شركة غوغل، وموجهة إلى الصحفيين وصانعي المحتوى والمؤثرين.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، بوقت سابق، إن القطاع يفكر بإستراتيجية تعتمد على  الذكاء الاصطناعي.

وأوضح بن زيان، أن إستراتيجية الذكاء الاصطناعي، تعزز القدرات الجزائرية، في مجال التعليم والتكوين والتدريب والبحث.

وأضاف الوزير، أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تدليل العقبات أمام التحول الرقمي،مشيرا إلى أن تصميمه سيكون عبر دراسات معمقة.

الدورة التكوينية الذكاء الاصطناعي غوغل


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