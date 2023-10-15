انطلاق الدورة الجنائية الاستئنافية لعام 2022-2023

أعلنت رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية من مقر محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، اليوم الاحد، القاضي” دحمانينعيمة”، عن افتتاح الدورة الجنائية العادية لعام 2022-2023 .

كما جاء الاعلان عن انطلاق الدورة الجنائية الحالية من مقر محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء لأول مرة. تزامنا وانطلاق محاكمة المتهمين في قضية مقتل المرحوم ” جمال بن اسماعين ” .

ونوهت رئيس محكمة الجنايات قي الجلسة العلنية المنعقدة بأن بناء على الصلاحيات التي تخول لوزير العدل تطبيقا لنص المادة 252 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية تقرر نقل المحاكمة الاستئنافية من مجلس قضاء الجزائر إلى محكمة الجنايات بدار البيضاء لدواعي أمنية وتنظيمية .

كما تقرر بموجبه النظر في قضية المتهم ” ح.فؤاد” ومن معه لمحاكمتهم طبقا للقانون. وفي ذات السياق التمس النائب العام الاعلان عن افتتاح الدورة الجنائية لسنة 2022-2023 .