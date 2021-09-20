انطلاق الدورة الجنائية.. 183ملفا جنائيا من بينها قضيتي سعيد بوتفليقةوشكيب خليل بالدار البيضاء

انطلقت اليوم الإثنين، الدورة الجنائية العادية لعام 2021-2022، بمحكمة الجنايات الاستئنافية، ومن المرتقب ان تفصل المحكمة الجنائية بـ183 ملفا قضائيا. وسيتم بثه خلال الفترة الممتدة ما بين شهر سبتمبر ونوفمبر المقبل.

وأشرف على افتتاح الدورة الجنائية رئيس محكمة الجنايات مومن جميلة، والنائب المساعد عمرون العيد، بحضور فرقة خاصة من الدرك الوطني. وستنطلق الدورة بتشكيلات قضائية مختلفة، لتفصل في الملفات المطروحة. منها قضايا مؤجلة وأخرى جديدة أحالتها غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة مؤخرا.

ومن أبرز القضايا التي ستطرحها الدورة الجنائية ، قضية الجنرال السابق الموقوف علي غديري الذي سيحاكم بعد يوم غد الأربعاء. والذي سيمثل برفقة متهم اخر موقوف يدعى” قاسمي حسين “لمواجهة تهم تتعلق بجناية المساهمة في وقت السلم بإضعاف الروح المعنوية للجيش. قصد الإضرار بالدفاع الوطني، جناية تسليم معلومات اشياء إلى عملاء دولة اجنبية، تمس بالاقتصاد الوطني، والدفاع الوطني. وجنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وانتحال صفة منظمة قانونا وتلقي أموال للدعاية، من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة. بأي صورة كانت ويقوم بالدعاية السياسية.

قضايا لوح وسعيد بوتفليقة وشكيب خليل أمام الجنايات

كما ستعالج المحكمة الجنائية، ولاول مرة قضية وزير العدل السابق الطيب لوح والسعيد بوتفليقة وعدد من الاطارات بوزارة العدل. ومسؤولين سابقين المتابعين في ذات القضية، على غرار رجل الأعمال علي حداد، الموقوف لسبب آخر. ومتهمين اربع فارين ستصدر في حقهم احكاما غيابية،ويتعلق الأمر بوزير الطاقة والمناجم الاسبق شكيب خليل،وزوجته عرفات نجاة،ونجليهما خليل سينا وخلدون.

وسيواجه المتهمين جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، جنح إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز. جنحة إساءة استغلال الوظيفة، جنحة المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، جنحة إهانة قضاة ،جنح المشاركة في استغلال الوظيفة. والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة، جنحتي المشاركة في استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز.

ومن اهم القضايا ذات صلة بالافعال الارهابية، ستعالج نفس الدورة الجنائية، قضية الارهابي الخطير الموقوف “زرقان احسن”. الملقى عليه من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي قبل أشهر قليلة، والذي يعد العلبة السوداء لنشاط الجماعات الإرهابية منذ تسعينيات. بحيث سيمثل المتهم لمرتين متتاليتين أمام هيئة المحكمة، في محاكمتين احداها لأجل المعارضة في حكم غيابي أصدرته محكمة الجنايات. أين تورط ضمن جماعة إرهابية تنشط بداخل الوطن.

القاضي مومن جميلة تفتتح الدورة الجنائية العادية لعام 2021 بمحكمة الدار البيضاء

أعلنت القاضي رئيس محكمة الجنايات بمحكمة الدار البيضاء مومن جميلة، الاثنين عن افتتاح الدورة الجنائية العادية لشهر سبتمبر 2021. وقالت الرئيس ان الدورة الجنائية تضمنت 183 قضية تتعلق بالقانون العام والقانون الخاص إلى جانب قضايا الارهاب والمخدرات.

وقدمت الرئيس شكرها الجزيل لكل من ساهم في إعداد هذه الدورة الجنائية، من النائب العام وأمناء الضبط. ووكلاء الجمهورية، وكل من سهر ويسهر لليوم عاى على انجاحها. والتمس النائب العام عمرون العيد من هيئة المحكمة افتتاح الدورة الجنائية لعام 2021، وفقا للجدول.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط



https://vb.me/EnnaharTVfb