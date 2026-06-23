انطلاق الدورة الرابعة من برنامج Fast-Track لتكوين المدربين في تلمسان

باشرت المديرية التقنية الوطنية، التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر قسم التكوين، أمس الاثنين، تقديم المقياس الرابع من الدورة التكوينية “FAST-TRACK CAF C & B”.

وذلك بالمركز التقني الجهوي بتلمسان، في إطار مواصلة البرنامج التكويني الموجّه لفائدة اللاعبين الدوليين السابقين المستوفين للشروط.

وأشرف مدير قسم التكوين بالمديرية التقنية الوطنية، كريم قاصد، على افتتاح هذا المقياس. حيث قدّم عرضًا تفصيليًا حول مختلف المحاور المدرجة ضمن البرنامج، والتي تهدف إلى تعزيز المعارف النظرية والتطبيقية للمشاركين.

ويتضمن هذا المقياس مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها مبادئ اللعب الحديثة، الإعداد الذهني، التدريب التربوي، إضافة إلى آخر التعديلات المتعلقة بقوانين التحكيم، إلى جانب محور مهم يخص دور حارس المرمى في المنظومة التكتيكية للعب.

وتتواصل أشغال هذا المقياس الرابع إلى غاية يوم السبت، على أن تختتم بإجراء اختبارات تقييمية لقياس مدى استيعاب المتربصين للمضامين المقدمة خلال فترة التكوين، سواء على المستوى النظري أو التطبيقي.

ويأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية المديرية التقنية الوطنية الرامية إلى تطوير التكوين السريع ورفع مستوى الكفاءات التدريبية. من خلال تكوين جيل جديد من المدربين وفق المعايير الحديثة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.