انطلاق الدورة الـ 13 لاجتماع اللجنة التوجيهية لـ “أفريبول” بالعاصمة         

انطلقت صباح اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الـ 13 لاجتماع اللجنة التوجيهية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي “أفريبول” بالجزائر العاصمة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الأمني بين الدول الإفريقية واستمرارا للجهود الرامية إلى دعم التنسيق الشرطي على مستوى القارة الإفريقية.

وأشرف على افتتاح هذا الإجتماع المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي. حيث شهد حضور ممثل مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي والمنظمات الإقليمية الشريكة.

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