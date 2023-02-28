انطلاق الدور التمهيدي للبطولة العربية هذا الخميس

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الفرق التي ستخوض الدور التمهيدي لبطولة “كأس الملك سلمان” للأندية العربية.

وستقام اللقاءات التمهيدية، في الفترة الممتدة ما بين الـ 02 والـ 05 من مارس الداخل، بمدينة جدة السعودية.

وسيعرف الدور التمهيدي، حسبما أكدته الهيئة العربية، مشاركة 4 أندية، وهي “فولكان” من جزر القمر، و”آرتا سولار” من جيبوتي، و”فخمان” من اليمن، و”هورسيد” من الصومال.

يذكر أن البطولة العربية، ستشهد مشاركة 37 ناديا، على أن تقام النهائيات في السعودية، في مدن أبها والباحة والطائف.