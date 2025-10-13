انطلاق السنة البيداغوجية بالمدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، بالمدرسة الوطنية العليا لأساتذة الصم والبكم ببني مسوس، على مراسم انطلاق السنة البيداغوجية للمدرسة.

وجاء في منشور لوزير التعليم العالي عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، “الجزائر كسبت رهان. أول مدرسة على المستوى الإفريقي والعربي، في تكوين الأساتذة موجهين للتعليم الثانوي”.

مشيرا أن هذه المدرسة تعتبر ثمرة من ثمار الرؤية الإنسانية، الإستراتيجية للجزائر الجديدة المنتصرة، لتكافؤ أفضل للفرص من أجل الجزائر المنتصرة، التي تبنى بعقول الجميع، بعلم ومعرفة الجميع وكذلك بسواعد الجميع.

وذكر الوزير أن سنة 2027، ستشهد تكوين وتخرج 1500 أستاذ تعليم ثانوي، موزع على 47 ولاية.

