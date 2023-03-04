انطلاق الصالون الوطني للصناعات التقليدية ببسكرة

إنطلقت اليوم السبت فعاليات الصالون الوطني للصناعات التقليدية “ربيع الزيبان” بدار الصناعة التقليدية والحرف ببسكرة.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، يشارك في هذا الصالون، أكثر من 100 حرفي وحرفية من مختلف أرجاء الوطن.

وجاء الحرفيون والحرفيات والذين ينشطون في العديد من اختصاصات الصناعات التقليدية من 23 ولاية.

ويعرض الحرفيون، تشكيلات من المنتجات التقليدية النسيجية والأواني الفخارية والنحاسية والحلي الفضية.

كما يضم الصالون أجنحة مخصصة لمنتجات الصناعة الجلدية والخشبية ومشتقات النخيل.

بالإضافة إلى الحلويات التقليدية والعطور والمنتجات الغذائية المميزة لكل منطقة من الوطن. وخاصة زيت الزيتون والتين وعسل النحل وعسل التمر وكذا المنتجات التزيينية والهدايا التذكارية.

وينظم هذا الصالون الوطني الذي يدوم إلى غاية 18 مارس الجاري بمبادرة من غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية بسكرة .