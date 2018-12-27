انطلاق الصالون الوطني للصناعة التقليدية والحرف بوهران

انطلق الصالون الوطني الـ6 للصناعة التقليدية والحرف، أمس الأربعاء، بوهران، بمشاركة أكثر من 60 حرفي من 18 ولاية.

ويستمر هذا الصالون إلى غاية الفاتح من شهر جانفي 2019.

وقام الأمين العام لولاية وهران، بن مداح محمد، بالإشراف على انطلاق الصالون الذي يحتضنه مركز الصناعة التقليدية بحي الصباح.

يتضمن هذا الصالون معارض لأعمال الحرفيين، كصناعة الفخار والجلود والتحف واللباس القبائلي والوهراني والأفرشة والصالونات والنحاس.

ويتخلل الصالون ورشات في التكوين المرتبط بمجال الصناعة التقليدية والحرف.

وورشات أخرى خاصة بالأطفال من أجل غرس حب هذه المهنة في نفوسهم.

وصرح المدير المحلي للسياحة والصناعة التقليدية، بلعباس قايم بن عمار، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الحرف التقليدية تعرف تطورا دائما على مستوى ولاية وهران.

وتابع:”مثل هذه الصالونات تساهم في رسم خطة تسويقية لأصحاب هذه المهن، كونها تتحول إلى سوق حقيقي لترويج منتجات الحرفيين”