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انطلاق “الصولد” بمحلات العاصمة بداية من 18 جانفي

أخبار الجزائر
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انطلاق “الصولد” بمحلات العاصمة بداية من 18 جانفي
بقلم نادية بن طاهر

ستشرع المحلات التجارية في الجزائر العاصمة في العمل بالتخفيضات الموسمية الشتوية، ابتداء من 18 جانفي الجاري، حسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية.

وهي الفترة التي يتهافت فيها الجميع لاقتناص فرص تجارية مربحة، وشراء أجود المقتنيات بأفضل الأسعار.

وتعتمد العديد من المحلات التجارية بالعاصمة، على تقديم عروض تجارية خاصة  قبيل التخفيضات.

وذلك من أجل  التخلص مما تبقى من السلع القديمة المتراكمة في المستودعات.

ويفضل الكثير من الزبائن اقتناء مشترياتهم في فترة التخفيضات الموسمية.

والتي اعتاد عليها المواطنون، خاصة بالنسبة للعائلات التي تحوي أطفالا كثر.


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