انطلاق “الصولد “لموسم الصيف ابتداء من هذا الشهر

ذكّرت وزارة التجارة، كل المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين، بأن عملية البيع بالتخفيض للموسم الصيفي لسنة 2019، ستنطلق حسب الجدول المرفق عبر كل الولايات إبتداءً من شهر جوان وتمتد إلى غاية شهر سبتمبر سنة 2019 .

وحسب بيان لوزارة التجارة ، “تَم تحديد تواريخ سريان هذه البيوع للفترة الصيفية على مستوى كل ولاية ، بموجب قرار من الوالي وهذا تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06/215 المؤرخ في 18/06/ 2006 والمحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود”.

ويتيح تنظيم هذه البيوع فرصة للتجار من أجل تنشيط وترقية نشاطاتهم ويسمح للمستهلكين بالاستفادة من وفرة السلع والخدمات بأسعار ترويجية.

واضاف البيان، أنّ مصالح وزارة التجارة تُبقي(الإدارة المركزية، المديريات الجهوية و المديريات الولائية)، في خدمتكم من أجل التكفل بكل طلب استعلام أو توضيح عبر خلية الإصغاء لوزارة التجارة من خلال الموقع الإلكتروني.