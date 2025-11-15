انطلاق الطبعة الأولى لأولمبياد المهن 2025 الاثنين القادم بوهران

كشفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، اليوم ، أن الطبعة الأولى لأولمبياد المهن 2025 التي ستنطلق فعالياتها الاثنين القادم بوهران.

وأكد ارحاب أن الطبعة الأولى لأولمبياد المهن 2025 تعد فضاء لتعزيز الكفاءات ودعم الشباب وتثمين المهن التقنية والحرفية.

واوضحت الوزير خلال ندوة صحفية أن هذه التظاهرة تعد محطة محورية في مسار تحديث منظومة المهارات بالجزائر وخطوة استراتيجية ضمن رؤية وطنية.

كما تهدف إلى تعزيز الكفاءات ودعم الشباب ومواءمة التكوين مع متطلبات الاقتصاد وتثمين المهن التقنية والحرفية.

وفي السياق ذاته وذكرت أرحاب بأن هذه التظاهرة ستشهد مشاركة 550 متنافسا تأهلوا للمرحلة الوطنية بعد مشاركتهم في المنافسات المحلية والجهوية التي نظمت خلال السنة الجارية.

يتضمن برنامج هذه المنافسة 6 مجالات مهنية تتعلق بـتكنولوجيات البناء والأشغال العمومية، تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الخدمات، الفنون الإبداعية والأزياء، النقل واللوجستيك، وهي المجالات التي تشمل 44 تخصصا.

وأضافت الوزيرة أن لجنة التحكيم تضم أساتذة ومهنيين من قطاع التكوين والتعليم المهنيين وممثلين عن القطاع الاقتصادي مختصين وخبراء في المجال. كما سيشارك الفائزين في منافسات دولية على المستويين القاري والعالمي.