أعلنت اليوم الأحد، الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي عن انطلاق الطبعة الأولى للمسابقة الوطنية للشعر بأنواعه، الفصيح والملحون والأمازيغي.

وأشارت في بيان لها، أن أخر اجل لإيداع الأعمال هو الاثنين 30 سبتمبر 2019.

ويكمن الهدف من تنظيم هذه المسابقة الأدبية هوتشجيع المواهب الشعرية في الوسط الشباني.

وإعطاء الفرصة لهذه الفئة للتعبير عن حب الوطن المقدس بأشكال تعبيرية جميلة ومتنوعة، مع تثمين إبداعاتها في هذا المجال.

وعن قانون المسابقة، يتم تقديم القصائد بأحد الأنواع الآتية: الفصيح – الملحون – الأمازيغي.

ويتراوح سن المشاركة بين (17- 40) سنة، خلال تاريخ إيداع النص، كما لايمكن المشاركة بأكثر من قصيدة واحدة .

وعن القضيدة، تتراوح بين (40-50) بيت أو سطر.

وحسب المادة الخامسة، يكمن موضوع القصيدة “واجبي نحو وطني”، كما لا تؤخذ بعين الاعتبار أي مشاركة خارجة عن هذا الموضوع.

ويتم تقييم الأعمال من طرف لجنة مختصة متكونة من شخصيات أدبية ذات خبرة معتبرة و قرارها نهائي غير قابل للطعن.

كما يحرر تصريح شرفي مصادق عليه من طرف المعني للتنازل عن أي مقابل مادي في حالة الطبع والتوزيع المجاني.

وحسب ذات البيان، يكرم الفائزون العشر الأوائل بجوائز متمثلة في 500 الف دينار للفائز الأول، 300 الف دج للفائز الثاني، 200.000 دج للفائز الثالث.

أما أصحاب المراتب السبعة الموالية فسيحضون بهدايا تشجيعية مختلفة

ودعت الى إرفاق النصوص المشاركة نسخة لإثبات الهوية للمشارك، السيرة الذاتية للمشارك.