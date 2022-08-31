انطلاق الطبعة الأولى لمعرض الدخول المدرسي غدا بسافكس

ستنظم الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافكس”, لأول مرة، معرضا مخصصا للأدوات المدرسية ومختلف اللوازم المتعلقة بالدخول المدرسي.

وسيتم تنظيم المعرض في الفترة الممتدة من 1 إلى 18 سبتمبر المقبل، بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة.

وأوضحت المكلفة بالإعلام لدى “صافكس”, حفيظة مقداد، أن معرض الدخول المدرسي تحت تسمية “لمسيد” هو الأول من نوعه. ستنظمه “صافكس” برعاية وزارة التجارة وترقية الصادرات، في الفترة الممتدة من 1 إلى 18 سبتمبر المقبل. بشعار “من أجل سنة دراسية موفقة للجميع”.

كما أشارت مقداد أن الهدف من المعرض هو تمكين أولياء التلاميذ من اقتناء مختلف اللوازم المدرسية بأسعار تنافسية”. وكذا السماح للعارضين بتسويق منتجاتهم قبيل فترة الدخول المدرسي والاجتماعي والاقتراب أكثر من المستهلك.

وفي هذا الإطار، أكدت المسؤولة مشاركة حوالي 30 عارض في هذه الطبعة الأولى لمعرض الدخول المدرسي. مشيرة إلى منح العارضين مساحات عرض بأسعار رمزية لتشجيعهم على بيع اللوازم المدرسية بأسعار تنافسية في متناول أولياء التلاميذ.

كما لفتت أن المساحة الاجمالية المخصصة لهذا المعرض تفوق 1.000 متر مربع. سيتم فيها عرض وتسويق مختلف اللوازم المدرسية من أدوات ومحفظات وكتب وملابس وأثاث مدرسي وكذا مواد غذائية موجهة للأطفال.

كما سيشارك في هذا المعرض هيئات وطنية ذات صلة ومدارس التعليم الخاصة لتوجيه الأولياء والتلاميذ، حسب مقداد.

من جهته، أكد المدير التجاري لـ “صافكس”, سليم قادري، مشاركة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. ودور النشر في هذا الحدث بغرض “تمكين الأولياء من اقتناء مختلف الكتب بأسعار ترويجية”.

كما أوضح أنه سيتم تنظيم فعاليات المعرض على مدى 18 يوما بغرض “تمكين أكبر عدد من الزائرين. من اقتناء اللوازم المدرسية بأسعار ترويجية وتنافسية” تحسبا للدخول المدرسي 2023/2022 المرتقب في 21 سبتمبر المقبل.