انطلاق الطبعة الثالثة للصالون الدولي للسياحة بقسنطينة

انطلقت اليوم الاحد الطبعة الثالثة للصالون الدولي للسياحة “سيرتا سياحة ” بفندق الماريوت.

وقد أشرف على افتتاحه، والي الولاية، عبد السميع سعيدون، حيث أكد على أهمية هذه التظاهرة في الترويج لوجهة قسنطينة.

خاصة وأنها تسخر بمقومات سياحية هامة، وتعد فرصة للتبادل بين مختلف الفاعلين في المجال .

وفي هذا السياق، أشار الوالي بأن الولاية تملك طاقات استقبال كافية، لمرافقة جهود النهوض بالسياحة في عاصمة الشرق.

هذا ويمتد المعرض من 14 إلى 16 أفريل الجاري، ويعرف مشاركة 50 عارض من مختلف أنحاء الوطن ومن الخارج.