انطلاق الطبعة الثانية للمخيم الولائي للحفظ القرآن الكريم في تلمسان

انطلقت مساء الأربعاء بمدينة تلمسان الطبعة الثانية للمخيم الولائي للحفظ المكثف للقرآن الكريم بمشاركة 120 شابة.

المنظمة بالمجمع التربوي “محمد بوسليماني” بحي بوهناق من طرف المكتب الولائي للجمعية الوطنية “المعالي للعلوم والتربية”.

وتعرف هذه الطبعة تنافس على مدار 12 يوما 120 مشاركة من طلبة الثانويات والجامعات.

وتم خلال حفل افتتاح هذه التظاهرة تقديم تلاوات من القرآن الكريم ومداخلات حول أهمية حفظ كتاب الله.

مع عرض قصير لنشاطات المكتب الولائي لهذه الجمعية وبرنامج التظاهرة.

وتمت عملية انتقاء المشاركات من بين 400 طلب مسجل عبر الاستمارة الإلكترونية التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه الطبعة التي تهدف إلى تحفيز المشاركات على حفظ القرآن الكريم والتنسيق بين المدارس القرآنية بالولاية.

فيما يتعلق بأحكام التلاوة و قراءة القرآن بالطريقة الصحيحة.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة تنظيم جلسات لحفظ القرآن الكريم وأحكام التلاوة تؤطرها 10 أستاذات مرشدات و مختصات في تحفيظ القرآن الكريم”.

كما سيتم إلقاء ثلاث محاضرات بعنوان “القرآن منهج حياة” و” الأنظمة التمثيلية وعلاقتها بحفظ القرآن الكريم” و”أحكام التلاوة”.