انطلاق الطبعة الثانية للمواعيد السينمائية الجزائرية في 13 ديسمبر الجاري

تنطلق الطبعة الثانية للمواعيد السينمائية الجزائرية في 13 من ديسمبر الجاري إلى غاية 15 منه، على مستوى قاعة إبن خلدون.

وحسب ما كشفته مؤسسة فنون وثقافة، اليوم الخميس، فتحت إشراف والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، وبالتعاون مع منطقة “ايل دو فرانس”.

تنظم مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر، الطبعة الثانية للمواعيد السنيمائية بالجزائر.

وقد رأت الأيام السينمائية النور في إطار الشراكة المبرمة في 2017 بين ولاية الجزائر والمقاطعة الإدارية “ايل دو فرانس”.

والتي تنص على اتفاق للتعاون موجه لتشجيع التنمية المشتركة، وتطوير تبادل الكفاءات، وتنفيذ مشاريع مشتركة.

كذلك تعزيز الروابط الثقافية والإنسانية والإقتصادية الموجودة بين الجزائر وفرنسا.

جديد هذه الطبعة مشاركة ثمانية أفلام تتنوع بين القصيرة والطويلة، إلى جانب أفلام وثائقية عرضت على المستوى العالمي.

حيث سيرفع ستار هذه الفعاليات بعرض لفيلمين طويلان الأول ” يوم زواج ” للمخرج إلياس بلقدار.

والثاني فيلم ” عمر قاتلاتو ” للمخرج مرزاق علواش، الذي خضع لأحدث تقنيات السمعي البصري .

كما ستشهد العديد من التدخلات لمخرجين وممثلين، ساهموا في بعث روح جديدة في السينما الجزائرية.

لتختتم التظاهرة بحفل فني أندلسي من تنشيط جمعية ” الجزيرة “.

للإشارة، الدخول مجاني في حدود الأماكن المتوفرة.