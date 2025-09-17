انطلاق الطبعة الثانية من المخيم التكويني للوقاية من المخدرات

وتأتي هذه الطبعة الثانية استكمالًا للنجاح الذي عرفته الطبعة الأولى (11 - 16 سبتمبر 2025)، حيث تُنظم خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 سبتمبر 2025. بمشاركة مجموعة من الشباب المتعافين من الإدمان، القادمين من مختلف ولايات الوطن. بهدف تأهيلهم وتدريبهم على أداء دور الوسيط داخل محيطهم الاجتماعي. ومرافقة أقرانهم من الشباب من خلال نقل تجاربهم الإيجابية والمساهمة في نشر ثقافة الوقاية. من آفة المخدرات، وذلك تحت شعار “شباب الجزائر… هِمّة وإرادة”.

وبهذه المناسبة، ترأس الوزير اجتماعاً تقييمياً للطبعة الأولى، حيث وجّه تعليمات واضحة بضرورة مرافقة هؤلاء الشباب بشكل فعّال ومستمر، وتوفير كل الإمكانيات الضرورية لضمان نجاح هذا البرنامج التكويني النموذجي، مؤكداً على أهمية تبني مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين في هذه العملية، تقوم على الخبرات الميدانية والإنسانية للمتعافين، في إطار تعزيز العمل الوقائي على المستوى الوطني.

كما أبرز الوزير أن مصالحه شرعت في تعميم تجربة إنشاء نوادي صحة الشباب وخلايا الإصغاء عبر جميع مؤسسات الشباب على المستوى الوطني، لمرافقة مثل هذه الحالات، لاسيما وأن محور الوقاية يحظى بأولوية قصوى ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025-2029.