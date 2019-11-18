انطلاق الطبعة الخامسة للصالون الدولي للتمور ببسكرة

انطلقت اليوم الاثنين، الطبعة الخامسة للصالون الدولي للتمور ببسكرة، بمشاركة ازيد من 160 عارض و ممثلي البعثات الدبلوماسية لـ 36 دولة.

وشارك في الافتتاح وزير الفلاحة شريف عماري، بمعية وزير الموارد المائية، علي حمام، ووزير التجارة سعيد جلاب.

وفي كلمته، ذكر جلاب أن السوق العالمية تصل الى 17 مليار دولار، فيما لا تتعدى صادرات الجزائر 65 مليون دولار، وهي 5 من المائة من الانتاج الوطني الذي يصل الى مليون قنطار.

واضاف سعيد جلاب مقارنة بتونس التي تصدر 50 من المائة من الانتاج ، مؤكدا ان واقع التصدير يشير الى أن تمور الجزائر تصدر دون قيمة مضافة، ما يجعل اسعارها متهاوية وتصل الى 0.30 دولار، لتتم اضافة القيمة المضافة في دول اوربية، ليصل سعر التمر الجزائري الى 4 و 5 دولار، ما يسبب خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، وأكد انه تم تحديد سعر ادنى لبيع التمر في الخارج.

من جهته، ذكر وزير الفلاحة ان الجزائر بها 170 ألف هكتار بانتاج اكثر من 11 مليون قنطار، متوقعا ان يصل الانتاج الى أكثر من 12 مليون قنطار.

وأكد ان العمل جار على توسيع المناطق المغروسة وتحسين الانتاج، وكذا منح قيمة مضافة ترفع من السعر، وذلك بمرافقة دائمة للمنتجين وكل العاملين في القطاع .