انطلاق الطبعة الـ16 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم

تنطلق سهرة اليوم السبت، الطبعة الـ16 لجائزة الجزائر الدولية، لحفظ القرآن الكريم، وإحياء التراث الإسلامي، بمشاركة 48 دولة إسلامية.

كما يشارك في هذه المسابقة، حسب الإذاعة الجزائرية، ممثلين عن الجالية المسلمة، في عدد من الدول الغربية .

وينتظر أن تبث إذاعة القرآن الكريم، سهرة اليوم، حفل افتتاح المسابقة، التي ستنطلق تصفياتها يوم الأحد، بفندق السوفيتال، بالجزائر العاصمة .

وستخصص الأيام الثلاثة الأولى للمسابقة، في مسابقة حفظ القرآن وترتيله، من طرف المترشحين على المراتب الأولى، حسب مدير التعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مسعود مياد.

أما الجائزة التشجيعية، التي ستخصص لصغار حفظة القرآن، والذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، فستنظم في اليوم الرابع بتأطير جزائري.

ليتم تكريم الفائزين في المسابقتين، ليلة السابع والعشرين من رمضان، بمناسبة احياء ليلة القدر .

و يتزامن انطلاق المسابقة الدولية لحفظ القرآن، مع أولى الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وهي ليالي مباركة، يحمد فيها الذكر والعبادة.