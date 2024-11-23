انطلاق الطبعة الـ20 للصالون الدولي للأشغال العمومية غدا الأحد

تنطلق فعاليات الطبعة الـ 20 للصالون الدولي للأشغال العمومية في الفترة الممتدة من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.

وستشارك في هذه الطبعة المنظمة من طرف وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بالشراكة مع “الجزائر للمعارض”. فرع مجمع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس”، 232 مؤسسة منها 22 أجنبية من الصين، تركيا، إيطاليا، بولونيا، ألمانيا والبرتغال.

وسيكون الجناح المركزي للصالون، فضاءً للتبادلات بين المهنيين و الصناعيين المحليين و الأجانب. في مساحة عرض اجمالية تقدر بـ 9.211 م2.

و يمثل هذا الموعد فضاء لعرض تكنولوجيات وخدمات الشركات الوطنية والأجنبية و ربط علاقات شراكة مع مختلف مكاتب الدراسات الدولية لانجاز المشاريع الكبرى بالإضافة الى تبادل الخبرات في مختلف التخصصات التي ستكون ممثلة في هذه الطبعة.

أبرز التخصصات والتقنيات الجديدة للإنجاز في مجال الأشغال العمومية

و من أبرز التخصصات، التقنيات الجديدة للإنجاز في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. تجهيزات الهياكل القاعدية، إشارات الطرق، السكك الحديدية، البحرية والمطارية. وسائل إعداد وفحص مواد بناء الطرق، السكك و الهياكل القاعدية. معدات المعاجلة والرفع, وتجهيزات ورشات الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

و سيشمل فضاء العرض أيضا تخصصات الطبوغرافيا، قياس ومراقبة نوعية المواد، الهندسة، البحث والتطوير. الحماية والمراقبة، نظم المعلومات، الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة، مواد الطلاء واللصق. مواد التكسية، المواد المبتكرة الى جانب الى مؤسسات التكوين والتنظيمات المهنية.

كما سيعرف الحدث تنظيم ثلاث ندوات حيث ستنظم الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية (CTTP). يوما دراسيا حول ”المنتجات المبتكرة: استدامة البنية التحتية”، يليه يوم دراسي آخر من تنظيم الوكالة الوطنية للدراسات. ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية حول: “مجال النقل بالسكك الحديدية تحول نحو تنقل ذكي و مستدام”.

وسينظم أيضا يوما دراسيا ثالثا من طرف المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية موسوم . ب : “استثمارات عمومية….واجهة السكك الحديدية”.

وسيعرف الحدث الذي يفتح أبوابه على مدار أربعة أيام، من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساءً. التوقيع على 5 مذكرات تفاهم بين المؤسسات الوطنية في مجالات التكوين المستمر و البناء والأشغال العمومية.

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