انطلاق الطبعة الـ28 من الصالون الدولي للكتاب بداية من 29 أكتوبر الجاري

أعلنت محافظة الصالون الدولي للكتاب عبر صفحتها الرسمية، عن تنظيم الطبعة الثامنة والعشرين من معرض الجزائر الدولي للكتاب. خلال الفترة الممتدة من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2025. بقصر المعارض بالصنوبر البحري في العاصمة تحت شعار “الكتاب ملتقى الثقافات”.

وأوضح بيان للمحافظة أن هذه الدورة ستشهد مشاركة قياسية لدور نشر وطنية وأجنبية. إلى جانب تنظيم ندوات فكرية ولقاءات أدبية تستضيف نخبة من الكتّاب والمفكرين. بما يعزز موقع الجزائر كمنارة ثقافية على المستويين العربي والإفريقي

كما أعلنت محافظة الصالون عن عقد ندوة صحفية يوم الإثنين 20 أكتوبر الجاري، على الساعة العاشرة صباحا بالمكتبة الوطنية بالحامة. سيتم خلالها عرض الخطوط العريضة للبرنامج وكشف ضيوف الشرف وأبرز محاور هذه الدورة الجديدة.

ويعد صالون الجزائر الدولي للكتاب أحد أهم التظاهرات الثقافية في المنطقة. إذ يجمع سنويا عشاق القراءة والإبداع ويرسخ مكانة الجزائر كوجهة ثقافية رائدة وفضاء للحوار بين الثقافات.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور