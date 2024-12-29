 انطلاق العملية النموذجية لإحصاء الإنتاج الوطني ببجاية

أشرف والي ولاية بجايةّ، كمال الدين كربوش، رفقة المكلف بتسيير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حسين زاوي، ومدراء واطارات المديرية الجهورية والولائية للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، على انطلاق العملية النموذجية لإحصاء المنتوج الوطني تحت شعار “احصاء شامل لبناء اقتصاد متكامل” .

وأوضحت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أن العملية تهدف إلى تحديد القدرات الإنتاجية بالولاية في مختلف القطاعات.

وتم اختيار ولاية بجاية كولاية نموذجية نظرًا لحجم الإمكانيات الاقتصادية التي تتميز بها، حسب المصدر نفسه.

كما أشارت الوزارة أنه يُرتقب أن تكون ولاية بجاية نموذجًا يحتذى به في عملية إحصاء الإنتاج الوطني. التي ستنطلق شهر جانفي المقبل على المستوى الوطني.

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