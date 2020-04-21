انطلاق الفصل الثالث مباشرة بعد انتهاء الحجر الصحي!

كشف مصدر رسمي من وزارة التربية الوطنية، أن انطلاق الفصل الثالث سيكون مباشرة بعد انتهاء الحجر الصحي الذي أقرته الحكومة.

وكشف ذات المصدر في تصريح خص به “النهار أون لاين” أنه بعد الإنتهاء من الحجر الصحي، سيتم تحديد تواريخ خاصة بالإمتحانات الرسمية “سانكيام، بيام وبكالوريا”.

وأشار في ذات الوقت أن هذا القرار يرجع إلى وزارة التربية الوطنية، التي وضعت خطة ممنهجة لتدراك مافات من الدروس بسبب جائحة كورونا.

ويأتي هذا في الوقت الذي يعيش فيه التلاميذ حالة من الترقب خاصة بالنسبة للذين ينتظرهم امتحان رسمي، في ظل تداول أخبار بتنظيم امتحانات خاصة بالفصلين الأول والثاني إلا أن الوزارة فندت هذه الأخبار وربطت الموضوع بتوقيت رفع الحجر الصحي .

من جهة أخرى قدمت نقابات التربية العديد من الاقتراحات لإنقاذ الموسم الدراسي، من بينها احتساب معدلات الفصل الأول والثاني فقط والاكتفاء بإجراء دورة استدراكية بالنسبة للتلاميذ الذين تحصلوا على معدل 9.5 من 20 بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي و4.5 من 10 بالنسبة للطور الابتدائي .