انطلاق القافلة التحسيسية الوطنية للوقاية من الحرائق والغرق

أشرف المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، رفقة والي ولاية عين تموشنت ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وبحضور الإطارات المركزية، على إعطاء إشارة انطلاق القافلة التحسيسية للوقاية من أخطار حرائق الغابات والسباحة في البحر والمجمعات المائية، وذلك من ولاية عين تموشنت.

وستجوب هذه القوافل مختلف مناطق الوطن، حيث سيتم خلالها تنظيم حملات تحسيسية ميدانية. رفقة الشركاء والفاعلين عبر كامل التراب الوطني، تُقدَّم خلالها نصائح وإرشادات توعوية، مع توزيع مطويات. وتنشيط حصص إذاعية وتلفزيونية، وبث ومضات تحسيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. للوقاية من مختلف الأخطار المرتبطة بموسم الاصطياف، لاسيما حرائق الغابات وحوادث الغرق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور