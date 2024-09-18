انطلاق القافلة التضامنية لولاية سعيدة مع سكان بشار والنعامة

أعطى صباح اليوم الأربعاء من مقر مؤسسة النقل الحضري و الشبه الحضري لولاية سعيدة ETUS SAIDA. أمومن مرموري والي ولاية سعيدة، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي. إشارة انطلاق قافلة تضامنية، مع سكان ولايتي بشار والنعامة. موجّهة للمتضررين من التقلبات الجوية التي عرفتها المنطقة مؤخرا.

وتتضمن القافلة 6 شاحنات بمقطورة محملة بأزيد من 113 طن من المواد الغذائية (سميد، سكر، قهوة، زيت، طماطم، حبوب جافة. كسكس، حليب مجفف)، بالإضافة الى مواد التنظيف والتعقيم.

وأكد الوالي في تصريح لوسائل الاعلام، أن العملية تندرج في إطار تعزيز روح التكافل والتضامن. ما بين الجزائريين، معبراً عن عميق امتنانه لكل من ساهم في هذه الهبة التضامنية و إنجاح هذه المبادرة.