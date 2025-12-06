انطلاق القرعة الاستثنائية للحج عبر مختلف ولايات الوطن

إنطلقت صبيحة اليوم السبت، القرعة الاستثنائية للحج، لفائدة البالغين 70 سنة فما فوق، وسجلوا 10 مرات.

وأقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تخصيص حصة تقدر 2000 دفتر حج. وهذا لفائدة البالغين سنهم 70 سنة فما فوق وسجلوا 10 مرات. ولم يسعفهم الحظ في الفوز في القرعة العادية التي أجريت يوم السبت 22 نوفمبر 2025. وهذا حرصا منه على إعطاء هذه الفئة من المواطنين فرصة أكبر لأداء مناسك الحج.

وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، قد أعلنت للمعنيين بهذه العملية، أن قرعة الحج الخاصة بهم ستجرى يوم السبت 6 ديسمبر 2025. على مستوى مقرات الولايات أو أي مكان مناسب يتم اختياره من قبل السلطات المحلية، بحضور المعنيين أو من ينوب عنهم.

وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه القرعة مخصصة حصرا لفائدة المواطنين الذين يتوفر فيهم شرطي السن. وعدد التسجيلات السابقة المذكورين أعلاه دون غيرهم. ولا يؤخذ بعين الإعتبار أي مسجل لا يتوفر فيه هذين الشرطين.