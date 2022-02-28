انطلاق المحادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني

انطلقت اليوم الاثنين، المحادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا. والتي كانت من المفروضص أن تتم أمس الأحد.

وقال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي الذي حضر إلى مكان إجراء المحادثات. إن الوفدين الروسي والأوكراني يمكن أن يشعرا بالأمان، مؤكدا استعداد الطرف البيلاروسي لتنفيذ كل طلبات الوفدين.

وفي وقت سابق، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خلال موجز صحفي. عن أسف الكرملين لعدم انطلاق المحادثات بين الجانبين أمس الأحد، مشيرا إلى أن الفرصة لذلك كانت متاحة.

ورفض بيسكوف الكشف عن المطالب التي سيوجهها الجانب الروسي إلى الوفد الأوكراني. مشيرا إلى أن “المحادثات يجب أن تجري في هدوء”.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي عين كبير المفاوضين الروس في المحادثات مع ممثلي كييف. بسبب كفاءاته العالية وخبراته.

وذكر أن مدينسكي يشغل منصبا “ذا دلالة” وبالتالي يعد ممثلا روسيا من المستوى الرفيع جدا.

وقد وصل الوفد الأوكراني على متن مروحيات عسكرية إلى مكان الاجتماع مع نظيره الروسي في بيلاروس، حسبما ذكرت وكالة “نوفوستي”.

وأفادت الرئاسة الأوكرانية بأن الوفد الأوكراني يتضمن كلا من: وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف. رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “خادم الشعب” الحاكم دافيد أراخاميا؛ نائب وزير الخارجية نيكولاي توشيتسكي. مستشار رئيس مكتب الرئاسة ميخائيل بودولاك؛ النائب رستم عمروف. النائب الأول لرئيس الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال الثلاثية للتسوية في دونباس أندريه كوستين.

أما الوفد الروسي، الذي وصل إلى أراضي بيلاروس في وقت سابق، يترأسه فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي. ويضم في عضويته مسؤولين على مستوى نواب وزيري الدفاع والخارجية. والسفير الروسي في بيلاروس بوريس غريزلوف ورئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس دوما (النواب) الروسي ليونيد سلوتسكي.

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