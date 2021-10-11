انطلاق المحاكمة.. فرعون تدخل القاعة بكمامة سوداء ووجه شاحب

دخلت الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات، إيمان هدى فرعون، إلى قاعة المحاكمة بوجه شاحب. حيث ظهرت عليها علامات الارهاق والتعب، وكانت مرتدية كمامة سوداء اللون وبدت نحيفة جدا وهزيلة.

وطالب دفاع المتهمين خلال المحاكمة، برفض تأسيس طلب الدفاع المدني المتمثل في الوكيل القضائي للخزينة العمومية. وطالب الدفاع برفض الخبرة المنجزة من المفتشية العامة للمالية،لكون قانون الإجراءات الجزائية،منح لقاضي الجلسة الصلاحيات للبت بمدى سلامة إجراءات التحقيق.

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ويرى المحامون من جهتهم، أن أمر تعيين الخبير باطل لأن الخبيرين من المفتشية العامة المالية، وصرح الدفاع انه يوجد تعارض مصالح. باعتبار أنهم تابعين إداريا لوزارة المالية وان الخزينة العامة وهي طرف مدني في القضية تعتبر جزء من وزارة المالية. ولهذا لا يمكن ولا يجوز للخبير أن يكون حياديا. وطالب الدفاع خلال المحاكمة نفسها باستبعاد تقرير الخبرة لأنها جاءت مخالفة للقانون.‎

وفتحت، اليوم الاثنين، محكمة سيدي أمحمد، ملف قضية الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات إيمان هدى فرعون. وتتعلق قضية المحاكمة بإبرام صفقات مخالفة للقانون لمشروع المليون خط للتدفق العالي للانترنت FTTH، الذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولار.

الآن المناداة على المتهمين

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