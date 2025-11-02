إعــــلانات
أخبار الجزائر

انطلاق المخيم الوطني للأنشطة العلمية للشباب والذكاء الاصطناعي

بقلم عايدة.ع
انطلاق المخيم الوطني للأنشطة العلمية للشباب والذكاء الاصطناعي
  • 75
  • 0

أشرف حسان بولونيس، مدير مركزي بوزارة الشباب، رفقة أحمد مڤلاتي، والي ولاية جيجل، والسلطات المحلية، على حفل تكريمي على شرف الرياضيين المتفوقين في مختلف التظاهرات الرياضية والمهرجانات الوطنية لسنة 2025، كما تم الإطلاق الرسمي للمخيم الوطني للأنشطة العلمية للشباب والذكاء الاصطناعي.

وجاء هذا بتكليف من مصطفى حيداوي، وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب. وتزامناً مع إحياء الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وتم الإطلاق الرسمي للمخيم الوطني للأنشطة العلمية للشباب والذكاء الاصطناعي. الذي تحتضنه القاعة الزرقاء بالمركب الرياضي “رويبح حسين”، بمشاركة شباب من مختلف ولايات الوطن.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/3zhtt
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer