انطلاق المخيم الوطني للأنشطة العلمية للشباب والذكاء الاصطناعي

أشرف حسان بولونيس، مدير مركزي بوزارة الشباب، رفقة أحمد مڤلاتي، والي ولاية جيجل، والسلطات المحلية، على حفل تكريمي على شرف الرياضيين المتفوقين في مختلف التظاهرات الرياضية والمهرجانات الوطنية لسنة 2025، كما تم الإطلاق الرسمي للمخيم الوطني للأنشطة العلمية للشباب والذكاء الاصطناعي.

وجاء هذا بتكليف من مصطفى حيداوي، وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب. وتزامناً مع إحياء الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وتم الإطلاق الرسمي للمخيم الوطني للأنشطة العلمية للشباب والذكاء الاصطناعي. الذي تحتضنه القاعة الزرقاء بالمركب الرياضي “رويبح حسين”، بمشاركة شباب من مختلف ولايات الوطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور