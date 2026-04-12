انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية اليوم

انطلقت اليوم الأحد، عبر كل بلديات الوطن، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 2 جويلية القادم.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد أعلنت في بيان لها، بأنه سيتم الشروع، ابتداء من 12 أفريل الجاري. وإلى غاية 26 من نفس الشهر، في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للانتخابات التشريعية. التي ستجرى يوم 2 جويلية القادم.

وأوضح بيان للسلطة أنه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أفريل. سنة 2026، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. يوم الخميس 2 جويلية سنة 2026، وعملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442. الموافق 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم. لاسيما المادتان 62 و65 منه، تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن “فتح فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. ابتداء من يوم الأحد 12 أفريل سنة 2026 وتختتم يوم الأحد 26 أفريل سنة 2026″.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أنه على المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية. أو الذين بلغوا من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا. أن يطلبوا تسجيل أنفسهم في القائمة الانتخابية للبلدية محل إقامتهم.

كما أضافت أنه على المواطنات والمواطنين الجزائريين المسجلين في القوائم الانتخابية، الذين غيروا مقر إقامتهم. أن يطلبوا تسجيل أنفسهم في القائمة الانتخابية للبلدية محل إقامتهم الجديدة. وذلك بالتقرب من مقر اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية وإيداع طلب، حسب الحالة. مرفق بوثيقة إثبات الهوية ووثيقة إثبات الإقامة، من الساعة التاسعة (09:00) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة (16:00) مساء.

ولفتت، في السياق ذاته، إلى أنه يمكن للمواطنات والمواطنين الولوج إلى موقع السلطة المستقلة. للتأكد من تسجيلهم أو إرسال طلبات التسجيل أو الشطب عبر الرابط المذكور”.

أما بالنسبة للمواطنات والمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية. والقنصلية الجزائرية، فعليهم أن يطلبوا “تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، وفقا لنفس الإجراءات. أمام لجنة مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج”.

