انطلاق المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية الاثنين المقبل

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن فتح فترة المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية واختتامها ابتداء من يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 إلى غاية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025.

وأوضحت السلطة الوطنية للانتخابات أنه على المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية والذين بلغوا من العمر ثماني عشر (18) سنة كاملة. يوم 31 ديسمبر 2025، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانوناً ، أن يطلبوا تسجيل أنفسهم في القائمة الانتخابية. لبلدية محل إقامتهم.

كذلك على المواطنات والمواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية الذين غيروا مقر إقامتهم، أن يطلبوا تسجيل أنفسهم .في القائمة الانتخابية لبلدية محل إقامتهم الجديدة.

وأوضحت السلطة بخصوص المواطنات والمواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية الذين غيروا عنوان السكن داخل البلدية محل إقامتهم. أو الذين وردت أخطاء مادية في معطياتهم الشخصية أن يطلبوا تحبينها بالقائمة الانتخابية لبلدية محل إقامتهم. وهذا من خلال التقرب من مقر المندوبية البلدية للسلطة المستقلة محل إقامتهم. وإيداع طلب، حسب الحالة، مرفق بوثيقة إثبات الهوية ووثيقة إثبات الإقامة، من الساعة التاسعة (09:00) صباحا. إلى غاية الساعة الرابعة (16:00) مساءا كل أيام الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت.

كما يمكن للمواطنات والمواطنين الولوج إلى موقع السلطة المستقلة للتأكد من تسجيلهم أو إرسال طلبات التسجيل. أو الشطب أو تحيين المعطيات الشخصية عبر الرابط الآتي: https://services.ina-elections.dz

أما بالنسبة للمواطنات والمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج يتعين عليهم، التقرب من مقر الممثليات الدبلوماسية. أو القنصلية الجزائرية أن يطلبوا تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية وفقا لنفس الإجراءات.

