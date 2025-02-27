انطلاق المرحلة الأولى من أولمبياد المهن شهر أفريل القادم

وأوضح الوزير، في تصريح له خلال لقاء الإعلان الرسمي, أن هذه المنافسة التي ستجمع “الألاف من الشباب حول 50 مهنة موزعة على ستة شعب”. ستكون فرصة “لإبراز المواهب”. الموجودة في المراكز التابعة لقطاع التكوين المهني.تحسين جاذبيتها وخلق منافسة بين المتربصين.

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين المهدي وليد عن تنظيم “أولمبياد” المهن، على أن تبدأ المرحلة الأولى منها بداية من شهر أفريل القادم بمشاركة متربصين في مراكز التكوين. التابعة للقطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لأن يكون توجه الشباب إلى التكوينات، التي توفرها مراكز التكوين المهني و التي تفتح آفاق واسعة للولوج إلى عالم الشغل والمقاولاتية. “اختياري وليس حتمي”.

وستنظم هذه المنافسة- يضيف الوزير- على ثلاثة مراحل، باختيار أحسن المتربصين على المستوى الولائي بداية شهر أفريل، ثم على المستوى الجهوي خلال شهر سبتمبر المقبل. لتختتم بتصفيات. نهائية بولاية وهران بتاريخ الثالث من شهر نوفمبر.

وسيكون المتوجون في الأولمبياد الوطني، ممثلو الجزائر، الذين ستشاركون السنة المقبلة، و لأول مرة،في الأولمبياد القارية التي ستنظم بزامبيا والأولمبياد العالمية التي ستحتضنها مدينة شنغهاي الصينية.

وحظر الإعلان الرسمي عن تنظيم أولمبياد المهن. اعضاء من الحكومة وممثلون عن هيئات وطنية.