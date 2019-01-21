انطلاق المرحلة الأولى من التصويت لجائزة “الموركس دور”

أعلن موقع “الموركس دور” عبر موقعه الرسمي على الفيسبوك، عن إنطلاق المرحلة الأولى من التصويت لجوائز الموركس دور.

وعرفت طبعة هاذه السنة ترشيح نجوم جزائريين شباب، قدموا أعمال قيمة خلال 2018.

فتم ترشيح في فئة أفضل ممثلة عربية لعام 2018، الفنانة الشابة أمل بوشوشة، عن دورها بمسلسل أبو عمر المصري.

وعن فئة نجم الغناء العربي لعام 2018، تم ترشيح الفنان الصاعد حسين بلحاج، والذي تألق بمسابقة ذي فويس العربية.

وفيما يخص جائزة نجمة الغناء العربية لعام 2018، رشحت كنزة مرسلي، وسهيلة بن لشهب.

للتذكير”الموركس دور” هي جائزة لبنانية، بدأت لأول مرة سنة 2000، للإعتراف بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والمنطقة العربية والعالم.

للتصويت يكفي الدخول لموقع الجائزة على الرابط، www.murexdor.com/vote.