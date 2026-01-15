انطلاق المرحلة الثالثة للتلقيح ضد شلل الأطفال في هذا التاريخ

أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال. خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 جانفي 2026. عبر مختلف ولايات الوطن.

وتأتي هذه المرحلة استكمالًا للمرحلتين السابقتين اللتين سجلتا نسب استجابة إيجابية، في ظل تعبئة واسعة لمصالح الصحة العمومية والفرق الطبية. بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، لضمان وصول اللقاح إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال المستهدفين.

وفي هذا السياق، ستنظم وزارة الصحة يومًا إعلاميًا يوم الإثنين 19 جانفي 2026 بفندق ماريوت - باب الزوار. خصص لعرض النتائج التقييمية للمرحلتين الأولى والثانية من الحملة، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الشراكة مع وسائل الإعلام في إنجاح هذه المبادرة الصحية الوطنية.