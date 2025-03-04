انطلاق المرحلة الثالثة من تكوين مشغلي نظام “الفار”

انطلقت صبيحة أمس الاثنين، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، المرحلة الثالثة من الدورة التكوينية التي تنظمها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لفائدة مشغلي نظام حكم الفيديو المساعد “VAR”.

وأعلن عن إنطلاق هذه المرحلة، الأمين العام المساعد والمسؤول عن استخدام تقنية “الفار” على مستوى “الفاف” يوسف بن مجبر. الذي يواصل مرافقة المتربصين.

ويتولى الإشراف على هذه الدورة الخبير الدولي لويس إتيان جوليان غوستون. حيث يقود تكوين المجموعة التي تضم 13 متربصا إلى غاية 07 مارس الجاري.

وأكدت “الفاف” بأن هذه الدورات التكوينية. تعكس التزامها بتأهيل طاقم جزائري متخصص بالكامل في تشغيل نظام “الفار” في المستقبل القريب.