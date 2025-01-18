انطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني في 27 جانفي الجاري

ستطلق وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني في الـ 27 من جانفي الجاري،و الذي يهدف إلى استكمال بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية.

وفي تصريح صُحفي له على هامش أشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. أوضح زيتوني أن المرحلة الثانية من الإحصاء الوطني الاقتصادي ستنطلق في الـ 27 من جانفي الجاري. بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، مشيرا إلى أن هذه العملية ستمكن من تلبية الطلب الوطني. وضمان الأمن الغذائي من خلال قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية.

وبفضل هذا الإحصاء الذي أطلقت مرحلته الأولى في 7 ماي 2023، سيتم تحديد دقيق للقدرات الإنتاجية الوطنية. وإعداد بطاقية وطنية لمختلف الوحدات الإنتاجية, بالاعتماد على الرقمنة. وهو الأمر الذي سيمكن السلطات العمومية من تأطير عملية الاستيراد، وتوجيه عمليات الاستثمار وتوزيعها بالشكل اللازم. على التراب الوطني, بهدف خلق أقطاب صناعية متخصصة”.

وبالمناسبة، أكد وزير التجارة على ضرورة انخراط جميع الفاعلين في إنجاح هذه العملية التي تأتي لتسد فراغا ملحوظا. في الدراسات والإحصائيات والتي تكتسي أهمية بالغة.

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