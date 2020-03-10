انطلاق المرحلة الثانية من حملة التكفل الطبي بسكان المناطق النائية بسوق أهراس

انطلقت اليوم، بمنطقة مشتة بوشهدة، بلدية أولاد إدريس بولاية سوق أهراس، المرحلة الثانية من الحملة الصحية للتكفل بالمواطنين.

وتم تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية والكفاءات البشرية من أطباء وشبه طبيين تابعين لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الخامسة، قصد تقديم الرعاية الصحية اللازمة والتكفل الطبي الأمثل بسكان هذه المنطقة الحدودية، وذلك في إطار المقاربة الانسانية التي تنتهجها قيادة الجيش الوطني الشعبي الرامية إلى مد يد العون ومساعدة المواطنين وكذا تحسيسهم بأهمية العيش في ظروف صحية جيدة.

تعمل هذه القافلة على تقديم خدمات طبية مختلفة، من خلال إجراء فحوصات عامة ومتخصصة، وتقديم العلاجات اللازمة، بالإضافة إلى تحسيس المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض المعدية، بما في ذلك أساليب الوقاية من فيروس كورونا.

العملية تدخل في اطار تنفيذا تعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتكفل الطبي بالمواطنين، ومواصلة لحملة التكفل الصحي بسكان المناطق النائية.