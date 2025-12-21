انطلاق المرحلة الثانية من عملية التلقيح ضد شلل الأطفال

انطلقت اليوم الأحد، المرحلة الثانية للحملة الوطنیة للتلقیح ضد شلل الأطفال، عبر كامل التراب الوطني.

وأوضحت وزارة الصحة، أن العملية تنطلق اليوم الأحد 21 وتستمر إلى غاية 27 ديسمبر 2025 عبر كل ربوع الوطن.

وتندرج هذه المرحلة ضمن الإستراتيجية الوطنية للوقاية الصحية، الرامية إلى حماية صحة الأطفال. وضمان تحصينهم ضد شلل الأطفال، تماشيا مع التزامات الجزائر في مجال الصحة العمومية وبرامج التلقيح المعتمدة.

و سخرت وزارة الصحة أكثر من 7000 مركز تلقيح عبر كامل التراب الوطني، مدعّمة بفرق طبية متنقلة ستعمل. على الوصول إلى المناطق النائية والمعزولة، قصد ضمان تغطية شاملة لجميع الأطفال المستهدفين. الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين (02) وخمس (05) سنوات ،الذين تلقوا اللقاح قي المرحلة الأولى. و اللذين لم يتلقوا اللقاح في المرحلة الأولى(اتموا الشهرين مع بداية المرحلة الثانية).

كما أكدت وزارة الصحة استمرار التعبئة الكاملة لمختلف فرقها الطبية وشبه الطبية، إلى جانب التنسيق مع مختلف الفاعلين، المحليين، لإنجاح هذه الحملة الوطنية ذات الطابع الاستراتيجي، وضمان سيرها في أحسن الظروف التنظيمية والصحية.

هذا وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة الأولياء إلى التوجه بأطفالهم إلى المؤسسات الصحية الخاصة بالتلقيح. حفاظا على صحة الأطفال، وتعزيزاً للمناعة الجماعية، وحماية للمجتمع من هذا المرض.

