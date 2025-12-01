انطلاق المسابقة التصفوية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، صباح اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، على الانطلاق الرسمي للمسابقة التصفوية الوطنية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده في طبعتها الحادية والعشرين، المنظَّمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب وزارة الشؤون الدينية، تجري هذه التصفيات بمشاركة ما يقارب 120 مشاركًا موزعين على الفروع الثلاث. وتُقام عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد على مدار ثلاثة أيام، بإشراف لجنة تحكيم مختصة في أحكام التلاوة والقراءات.

وتشمل المسابقة 3 فروع وهي فرع المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره. فرع المسابقة التشجيعية لصغار الحفظة، فرع المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده.

يُشار إلى أن المسابقة الدولية ستُقام خلال شهر رجب 1447هـ تزامنًا مع إحياء ذكرى الإسراء والمعراج. فيما ستُنظَّم المسابقة الوطنية والمسابقة التشجيعية لصغار الحفظة خلال شهر رمضان المبارك.

كما نوهت الوزارة أن هذه التظاهرة القرآنية تندرج ضمن الجهود المتواصلة للوزارة في العناية بالقرآن الكريم تشجيع حفظته.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور