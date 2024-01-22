انطلاق المسابقة التصفوية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بالعاصمة، على انطلاق فعاليات المسابقة التصفوية الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده في طبعتها الـ 19.

وتنظّم هذه المسابقة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. حيث تقام التصفيات بدءاً من يوم الأحد وتستمر إلى هذا الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر عن بعد. وتؤطّرها لجنة تحكيم تضمّ في تشكيلتها عضوان دوليان من دولة فلسطين وروسيا الاتحادية.

و أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أنه سيتم بعد هذه التصفيات “اختيار 20 متسابقاً لإجراء التصفيات النهائية. التي تتمّ حضورياً على أن يجري تكريم الفائزين في أرض الجزائر في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب. المقترنة بذكرى الإسراء والمعراج المباركة”.

كما أشاد بلمهدي بالجهود التي تبذلها الجزائر لخدمة القضية الفلسطينية والقرآن الكريم. مذكّراً أنّ الجزائر”تحتل دوماً المراتب الأولى في المسابقات الدولية للقرآن الكريم”. وهذا “بفضل جهود القائمين على تعليم القرآن وهيئات الإقراء”، على حدّ تأكيده.

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