انطلاق المسابقة الشفهية الخاصة بالتوظيف في رتبة “مُربي تنشيط الشباب”

انطلقت، صبيحة اليوم الإثنين المسابقة الشفهية للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة “مربي تنشيط الشباب”، الموجهة لفائدة شباب ولايات الجنوب والولايات الحدوديةوذلك في أجواء يسودها التنظيم المحكم والتأطير الفعّال من طرف إطارات وزارة الشباب.

وقد تم، بهذه المناسبة، اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان السير الحسن لهذه العملية، في ظل أجواء يسودها الانضباط والشفافية قصد توظيف أكثر من 300 شاب وشابة كمرحلة أولى وذلك لسدّ العجز المُسجّل في التأطير بالمؤسسات الشبابية على مستوى هذه الولايات.