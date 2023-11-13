أعلنت المديرية الفرعية للأنشطة العلمية الثقافية والرياضية جامعة الجزائر 2 ابو القاسم سعد الله، عن انطلاق المسابقة الوطنية الجامعية للمناظرات الطبعة الثانية، والتي ستنظم من طرف جامعة عمار ثليجي الأغواط.

وأوضحت جامعة الجزائر 2 في بيان لها أنه على الطلبة المهتمين التقدم لمكتب المديرية بقاعة المحاضرات الكبرى. مشيرة أن أخر أجل للتقدم يوم 15 نوفمبر 2023.

حيث يناظر فريق باللغة العربية (3 طلبة) وفريق يناظر باللغة الانجليزية (طالبين اثنين )، تحت شعار “متناظر اليوم.. مفكر الغد”.

وحسب ذات المصدر ينقسم نشاط المسابقة إلى قسمين فترة التدريبات والتصفيات الأولية تمتد من 17 الى 27 نوفمبر 2023، عبر الخط وفترة النهائيات من 7 الى 10 ديسمبر 2023 حضوريا.

يشار أن لجنة التدريب والتحكيم تتكون من أساتذة ومحكمين من داخل وخارج الوطن، وعدد المشاركين يقدر بـ 200 مشارك.

هذه هي شروط المشاركة في المسابقة

– يجب أن يكون المشارك في المسابقة طالبا جامعيا للسنة الجامعية 2024/2023

ا-كل مؤسسة جامعية لها الحق بالمشاركة في المسابقة بفريق أو فريقين على الأكثر.

( فريق واحد يناظر باللغة العربية / فريق واحد يناظر باللغة الإنجليزية ) .

– يتكون الفريق من ثلاثة طلبة للمشاركة في المسابقة بالنسخة العربية وطالبين اثنين بالنسبة

للنسخة الانجليزية .

-يتم التسجيل عبر ملء الاستمارة الالكترونية لتمثيل كل فريق عبر الرابط .https://rb.gy/oygov . ( الفترة الممتدة من 11 إلى 16 نوفمبر (2023)

-يجب أن تكون استمارات المشاركة المرفقة مع الاستمارة الالكترونية ممضاة من طرف مدير المؤسسة الجامعية.

– لا تقبل أي مشاركة بدون إمضاء مدير المؤسسة.

– لا تؤخذ بعين الاعتبار أي استمارة ترد إلينا بعد تاريخ 16 نوفمبر 2023.

– بعد انقضاء مرحلة التسجيل يتم التواصل مع جميع الطلبة المسجلين عبر البريد الالكتروني لتحديد برنامج التدريبات والتصفيات الأولية ( التوقيت و المنصة الرقمية).

-تبدأ فعاليات المسابقة بفترة تدريب يستفيد منها جميع المشاركين للفترة الممتدة من 17 إلى غاية 19 نوفمبر 2023 وتكون عبر الخط

– تختتم فترة التدريبات بمرحلة التصفيات الأولية والتي يحدد فيها الطلبة المتناظرين المتأهلين للنهائيات (عبر الخط من 20 الى غاية 27 نوفمبر (2023

– بعد انقضاء مرحلة التصفيات الأولية يتم إرسال دعوة للفرق المتأهلة للحضور للنهائيات ( حضوريا )

– تمتد مرحلة المناظرات النهائية من 07 إلى غاية 10 ديسمبر 2023 وتكون حضوريا للطلبة المتأهلين للنهائيات

– تجرى المسابقة باللغة العربية بالنظام الشرق أوسطي المعتمد في البطولات الدولية بحيث يكون لكل متناظر 7 دقائق و خطاب رد مدته 4 دقائق .

-تجرى المسابقة باللغة الإنجليزية بنظام أوكسفورد ” Oxford Debate.

-لغة التناظر – اللغة العربية و اللغة الإنجليزية .

– قرار لجنة التحكيم غير قابل للطعن أو المراجعة.

وللمزيد من الاستفسار والتواصل يرجى الاتصال بالرقم التالي: 029.13.72.52