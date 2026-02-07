انطلاق المسابقة الوطنية المُؤهلة لأولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية

أشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم السبت، على إعطاء إشارة انطلاق المسابقة الوطنية التصفوية لانتقاء التلاميذ المتميزين في مادتي الرياضيات والفيزياء قصد تكوينهم لتمثيل الجزائر في أولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية.

وحسب بيان للوزارة، تم إعطاء إشارة الإنطلاق، من ثانوية المجاهد حسين أيت أحمد بباب الزوار، بالجزائر العاصمة. حيث تندرج هذه المسابقة التصفوية في إطار التحضير لمشاركة الجزائر في الأولمبياد الدولي لعلم الفلك والفيزياء الفلكية - دورة سنة 2026.

وتهدف إلى انتقاء التلاميذ المتميزين في مادتي الرياضيات والفيزياء، قصد تكوينهم وتأطيرهم لتمثيل الجزائر في هذا المحفل العلمي الدولي الهام.

وتشترط المشاركة أن يكون التلاميذ من السنة الثانية ثانوي أو السنة الثالثة ثانوي، المنتمين إلى شُعب الرياضيات، التقني رياضي، والعلوم التجريبية. والمتحصّلين على معدل فصلي يساوي أو يفوق 17 من 20 في مادتي الرياضيات والفيزياء.

وفي مستهل كلمته للأسرة الإعلامية، أشار الوزير إلى أن إشرافه على انطلاق هذه المسابقة الوطنية التصفوية يندرج ضمن حرصه على تنمية التميّز العلمي لدى التلاميذ.

مذكّرًا بإشرافه على انطلاق الطبعة الثالثة من الأولمبياد الجزائرية للرياضيات. التي أصبحت محطّة وطنية لإبراز قدرات التلاميذ في هذا التخصص العلمي. وأسهمت في تحضيرهم للمنافسات الدولية.

مؤكّدًا أن النتائج المحققة في هذا المجال تعكس المستوى المتميّز للتلاميذ الجزائريين. وتندرج ضمن توجّه الدولة الرامي إلى ترقية التميّز العلمي وتوسيع الأولمبياد لتشمل مواد علمية أخرى.

وأشار الوزير إلى أن هذه المسابقة الوطنية التصفوية عرفت مشاركة واسعة، حيث بلغ عدد المشاركين 16298 تلميذًا. موزعين عبر 127 مركزًا على المستوى الوطني.

مؤكّدا أن هذه المسابقة تُعدّ مرحلة أساسية في مسار انتقاء النخبة الوطنية. حيث سيتم انتقاء 60 تلميذًا من الأوائل للاستفادة من برنامج تكوين متخصص. يهدف إلى إعدادهم وتحضيرهم للمشاركة في الأولمبياد الدولي لعلم الفلك والفيزياء الفلكية، دورة 2026 وفق المعايير الدولية المعتمدة.

كما أكّد الوزير أن قطاع التربية الوطنية سيواصل دعم الأولمبياد العلمية في مختلف المواد التعليمية. باعتبارها آلية فعّالة لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات العلمية لدى التلاميذ. وتعزيز حضور الجزائر في المنافسات العلمية الدولية.

مؤكدًا أن توسيع مجالات التنافس العلمي، لاسيما نحو علوم الفضاء والفيزياء الفلكية. يعكس توجّه الدولة نحو الاستثمار في الكفاءات الشابة. بما يخدم المنظومة التربوية ويستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية.

وفي ختام تصريحه، تمنّى الوزير التوفيق لكافة التلاميذ المشاركين في هذه المسابقة. التي ستُسهم في بروز كفاءات وطنية متميزة، قادرة على تمثيل الجزائر أحسن تمثيل في المحافل العلمية الدولية.