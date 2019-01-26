انطلاق المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل للأطفال

تنظم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل للأطفال، طبعة 2019.

المسابقة تحمل عنوان “أكتب رسالة حول بطلك”، وجاءت تحضيرا لمشاركة الجزائر في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل للأطفال، في طبعتها الـ48.

وحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، فإن عملية إيداع رسائل المشاركين ستنطلق ابتداء من الغد الأحد، إلى غاية 20 فيفري.

وستكون على مستوى المكاتب البريدية والمؤسسات التربوية، أو عن طريق البريد الالكتروني “[email protected]“.

المشاركين يجب أن لا تتجاوز أعمارهم الـ 15سنة، ويجب استخدام إحدى اللغتين الوطنيتين في كتابة الرسائل، فضلا عن المشاركة برسالة واحدة فقط.

بالإضافة إلى التقيد الصارم بالموضوع، وبعدد الكلمات المسوح بها، وهي 1000 كلمة.

وأن ترسل الرسائل في ظرف بريدي مغلق يحمل العنوان التالي: السيد مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة للولاية المعنية، أو إلى البريد الالكتروني المذكور أعلاه.

وأوضح ذات المصدر أن اختيار الفائزين، سيتم من قبل لجان تحكيمية عبر ثلاث مراحل.

ليشارك بعدها صاحب الرسالة الفائزة على المستوى الوطني، في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل للأطفال.