انطلاق المقياس الخامس والأخير من التكوين المخصص للمحضرين البدنيين

انطلقت اليوم السبت، فعاليات المقياس الخامس والأخير من التكوين المخصص للمحضرين البدنيين (المجموعة الثانية)، وذلك بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة، ولاية تيبازة.

في إطار الندوة الدولية FIFA MA المخصصة للمكوّنين التقنيين والبدنيين في مجال التحكيم. والمنظمة من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) بشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويُعد هذا المقياس آخر محطة في دورة تكوينية شاملة استهدفت تأهيل 34 مكوّناً بدنيا وتقنياً. تم انتقاؤهم من مختلف أنحاء الوطن. وقد تضمن البرنامج جلسات نظرية بقاعة المحاضرات في مركز فوكة.

وقد أشرف على مراسم الافتتاح السيد علي موسر، المدير الفني الوطني، الذي رحّب بالمشاركين في هذا التكوين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في هذه المرحلة الختامية من مسارهم التأهيلي. الذي يهدف إلى دعم الكفاءات الجزائرية في مجال الإعداد البدني وفق معايير علمية ومهنية حديثة.

ويتضمن برنامج هذا المقياس مجموعة من الاختبارات التطبيقية لتقييم اللياقة البدنية. والتي تُجرى على مستوى ملعب كوليا، إلى جانب اختبارات كتابية تركز على الجوانب النظرية. وذلك في إطار التقييم النهائي لمسار التكوين.

ومن المرتقب أن يتواصل هذا المقياس إلى غاية 27 ماي الجاري، موعد اختتام الدورة التكوينية. والتي ستُتوَّج بشهادات مصادقة على المستوى.

مما سيمكّن المحضرين من الالتحاق بمختلف الفرق الرياضية بصفة مؤهلة ومهنية، للمساهمة في تطوير الأداء البدني للرياضيين على المستويين الوطني والدولي.