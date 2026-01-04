انطلاق المقياس الرابع من التربص التكويني “كاف أ”

انطلقت، اليوم، أشغال المقياس الرابع من التربص التكويني لنيل شهادة التدريب «كاف أ»، لفائدة متربصي المجموعتين الثالثة والرابعة، وذلك على مستوى مركز فوكة، في إطار برنامج التكوين المعتمد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويأتي هذا التربص ضمن رزنامة التكوين التي تشرف عليها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. والرامية إلى تطوير كفاءات المدربين ورفع مستوى التأطير الفني، بما يتماشى مع معايير ومتطلبات «الكاف».

وشهد اليوم الأول من المقياس الرابع برمجة حصص نظرية وتطبيقية، ركزت على الجوانب التقنية والتكتيكية الحديثة في كرة القدم،.إضافة إلى طرق التخطيط وإدارة الحصص التدريبية، تحت إشراف مؤطرين معتمدين من قبل الهيئة القارية.

ويرتقب أن يستمر هذا المقياس عدة أيام، سيخضع المتربصون خلالها لتقييمات مرحلية، تهدف إلى قياس مدى استيعابهم للمحتوى البيداغوجي. قبل المرور إلى المراحل المقبلة من التكوين.

وتعد شهادة «كاف أ» من أعلى الشهادات التدريبية على المستوى القاري، ما يجعل هذا التربص محطة مهمة في مسار المدربين المشاركين. ضمن استراتيجية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الرامية إلى الارتقاء بالعمل القاعدي والتقني في الأندية الوطنية.