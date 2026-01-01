انطلاق المهرجان الإفريقي للتواصل الشبابي 

في كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن تنظيم هذا المخيم يندرج في إطار تجسيد رؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. التي تضع الاستثمار في فئة الشباب ضمن أولوياتها، وترسيخ قيم الأخوة والتعاون. والتواصل بين مختلف الشعوب الإفريقية. بما يسهم في خدمة السلام والأمن والتنمية المستدامة في القارة.

وأضاف أن هذه التظاهرة تهدف إلى تعزيز قدرات الشباب ومرافقتهم. وتوفير فضاءات محفزة لتجسيد مبادراتهم. وترقية روح المواطنة الفاعلة لديهم.

وأبرز حيداوي أن هذا الحدث الشبابي الإفريقي يشكل فرصة لمد جسور التواصل بين شباب القارة على أرض الجزائر، وهم يحملون في قلوبهم معاني الحرية وطموح التقدم والرقي والازدهار. ويعكسون تنوع الثقافات. وثراء الهوية والتاريخ والعادات والتقاليد، من خلال تبادل الرؤى والأفكار بما يعزز دورهم الحيوي في صناعة المستقبل ومرافقة مسار التنمية.

ويأتي تنظيم هذا المخيم، الذي يجمع طلبة وناشطين جمعويين من شباب الجزائر وإفريقيا، في إطار المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بأجندة الاتحاد الإفريقي “آفاق 2063″. وتجسيد التزام الجزائر بدعم روابط الأخوة والتلاحم بين الشباب الإفريقي، وتعزيز التكامل الثقافي والتاريخي بين دول القارة، حسب ما أكده نائب مدير ترقية الشراكة مع القطاعات والهيئات بوزارة الشباب، مرغاد علاء الدين.

وتشهد الطبعة الأولى من هذا الحدث الإفريقي تنظيم عديد الفعاليات الشبابية والرياضية، إلى جانب أنشطة ترفيهية وفنية متنوعة، مع تخصيص فضاءات للتخييم، ومسارات للمشي، وتنظيم سباقات للعدو، وعروض استعراضية للدراجات النارية، والتزحلق على الرمال، والرياضات الجبلية، إضافة إلى دورات رياضية في الكرة الحديدية، والألعاب التقليدية، وكرة القدم المصغرة وغيرها.

وتتضمن التظاهرة تنظيم جولات سياحية لفائدة الوفود المشاركة، لاكتشاف جمال الطبيعة الصحراوية وتنوع التراث التاريخي والثقافي لولاية النعامة، وكرم سكانها، وكنوزها الحضارية العريقة، المتمثلة في القصور القديمة، والنقوش الصخرية، ومنتجات الحرف التقليدية، وغيرها.